مياهنا تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال موجة الحر القادمة

عمان- الغد – ناشدت شركة مياه الأردن “مياهنا” مشتركيها بضرورة ترشيد وضبط استهلاك المياه؛ لضمان وصولها وبكميات كافية لجميع المشتركين، خلال موجة الحر القادمة.

ودعت الشركة مشتركيها في العاصمة عمان والزرقاء ومادبا والفحيص وماحص إلى تجنب كل أشكال هدر المياه، إلى جانب تفقد سلامة عوامات خزانات المياه والشبكات الداخلية، لتوفير كل قطرة مياه، يمكن استخدامها في تحسين التزويد المائي.

وأشارت الشركة إلى أن الاستخدام الأمثل للمياه، يُسهم بشكل كبير في ديمومة الخدمة ورفع مستواها، إلى جانب خفض قيمة فواتير المياه على المشتركين.

وأكدت الشركة أن طواقمها الفنية والتشغيلية تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة؛ لمواجهة أي أزمات طارئة أو أي انقطاعات للمياه، قد تحدث خلال موجة الحر، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي أعطال فنية أو انقطاعات للمياه، من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز الشكاوى 117116.