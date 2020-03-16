دعوة نادي الرمثا للمشاركة باجتماعات أندية المحترفين

عمان – أعلنت أندية المحترفين لكرة القدم عن دعوة نادي الرمثا للمشاركة في اجتماع الأندية الذي يعقد غدا في مقر نادي السلط، للبحث في العديد من الأمور التي تهم كرة القدم المحلية.

وكانت أندية المحترفين عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعين في ناديي الجزيرة والأهلي، بحضور 11 ناديا وغياب نادي الرمثا.

وأكد رئيس نادي السلط، خالد عربيات، أن الأندية أجرت مشاورات بشأن عقد اجتماع يوم غد، حيث تم بالإجماع التأكيد على إجرائه في موعده، في حال لم يطرأ أية مستجدات.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا، محمد أبو عاقولة، مشاركة النادي في الاجتماع القادم للأندية، لافتا إلى أن الرمثا حريص على مساندة طلبات الأندية، وأن الرمثا لم يحضر الاجتماعين السابقين، بسبب اعتراضه على بند تعليق المشاركة في الدوري، فيما أيد النادي مطالب الأندية المالية.

وتناقش أندية المحترفين خلال اجتماعاتها البدء في إنشاء رابطة الأندية، وتشكيل لجان خاصة لمقابلة اتحاد الكرة ووضعه بصورة المصاعب التي تعاني منها الأندية. -(بترا)