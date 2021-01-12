دعوة 10 آلاف شخص لتلقي لقاح كورونا غدا

عمان- أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، الثلاثاء، إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح.

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بعد وصول كميات من لقاحي “سينوفارم” (الصيني الإماراتي) وفايزر-بيونتيك.

وبدأت وزارة الصحة، الاثنين، إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذي لديهم أحقية في تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكد مصدر طبي مسؤول لـ “المملكة”.

وتحدث الفراية من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن إقبال عدد كبير من الأفراد على التسجيل في المنصة المخصصة للقاح منذ الاثنين، داعيا إلى المبادرة بالتسجيل.

وقال الفراية وهو نائب رئيس المركز إن “نهاية الوباء لن تكون قريبة على ما يبدو”. المملكة