دعيبس يدير إخراج فعاليات “جرش” ويصدر مؤلفاً عن اللغة السينمائية

أحمد الشوابكة

عمان- يعمل المخرج حسين دعيبس على متابعة أدق التفاصيل لإدارة إخراج فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته (35) تحت عنوان “جرش.. مزينة بالفرح “، بخاصة الحفلات الغنائية المقامة على المسرح الجنوبي.

وأوكلت إدارة المهرجان لـ دعيبس؛ مهمة إخراج المسارح التي تقام عليها الفعاليات وتنطلق في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

ويتمتع دعبيس برؤية إخراجية واسعة في ميادين الإخراج على نظام الدراما التلفزيونية والأغنية المصورة؛ الفيديو كليب، إذ حاز على العديد من الجوائز العربية في المجال الإخراجي لعدد من نجوم الغناء العربي ومن أبرزهم العراقي كاظم الساهر ونجوى كرم وجورج وسوف وعمر العبداللات.

ووضع دعيبس الملامح العامة والتصورات الإخراجية لفعاليات المهرجان وفق نظرة شمولية لتقدم الصورة النقية وإبراز هذاالحدث الثقافي الفني، بعد أن تعذر إقامته العام الفائت، بسبب جائحة “كورونا” التي ألقت بظلالها على المشهد العام.

ويضيف دعيبس لـ “الغد” أن الدورة الحالية تشهد جرأة وإقداما من الجهات المسؤولة، وإقامته رغم ما نعيشه من ظروف حرجة بسبب جائحة “كورونا”، مع الحرص على نقل وقائع فعاليات المهرجان إلى الجمهور من قلب الحدث، وعن طريق البث الحي والمباشر عبر شاشة التلفزيون الأردني.

واشترطت الحكومة الالتزام بشروط صحية واحترازية للموافقة على عودة المهرجان الذي يقام في غير موعده السنوي، ويتزامن مع بدايات العام الدراسي وانتهاء موسم الصيف.

ويبين دعيبس أن موقع المهرجان يحتاج لعمل متواصل من ناحية المونتاج والديكور والإضاءة والصوت، وبخاصة المسرح الجنوبي الذي سيحتضن حفلات نجوم الغناء العربي؛ حيث تبدأ ماجدة الرومي أولى الحفلات الرئيسية، تليها نجوى كرم، ثم جورج وسوف على التوالي، بينما يحضر حسين الديك أواخر الشهر الحالي، يعقبه سيف نبيل فيما تختتم الفعاليات بحفل يتقاسمه الأردنيان عمر العبداللات ونداء شرارة في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتشارك الفنانات الأردنيات زين عوض وديانا كرزون، ونانسي بيترو في بعض الحفلات مع المغنيين العرب.

ووفق دعيبس، فإن العملية الإخراجية لفعاليات المهرجان ونقلها إلى المشاهد عبر البث المباشر لشاشة التلفزيون الأردني؛ سيشعر المتفرج بحالة من الإبهار البصري ما يؤدي إلى قبول واستحسان ومتابعة.

ويحاول دعيبس إفراغ الإمكانيات والطاقات التي يمتلكها لتقديم صورة جميلة لنقل هذا الحدث، مؤكداً بأنه سيحاول تقديمه بطريقة تحمل رسالة عميقة ذات بعد إنساني، وتكرس مفاهيم التقارب بين الشعوب عبر أدواتهم الثقافية والفنية.

ورأى أن الغاية المرجوة هي إسعاد الناس وهو عنوان المهرجان، مركزاً في عملية الإخراج على ديكور المسرح الذي يعتبر فنا متكاملا مع الفنون الأخرى مثل الإضاءة والصوت والأداء لخدمة الفعاليات، ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بنقل الحدث، وتدارك الخلل قبل وقوعه.

وأصدر دعيبس مؤلفه الجديد الذي يحمل عنوان “اللغة السينمائية”، ويتحدث فيه عن الرؤية الإخراجية في عالم السينما، كمرجع مهم وأساسي للمشتغلين في عالم الفن وبخاصة الإخراج، مستعرضاً اللغة السينمائية بصورة مبسطة ودون تعقيد، وفق ما ذكره.

واستغل دعيبس وقت فراغه الذي دام عامين لكتابة هذا المؤلف الذي يأمل بأن يعود بالفائدة المرجوة للعاملين بالحقل الفني والاخراجي، وأن يكون أحد المراجع للطلبة الدراسين للفن في الجامعة لما يزخر بمعلومات ثرية قد تفيد المنتمين لهذا الحقل.

وأكد أن ظروف جائحة “كورونا” لم توقفه عن مشروعه في عالم الإخراج؛ بل استثمره في كتابة مؤلفه، مشيراً إلى أن المنشغل في سياق الإبداع لا يستطيع إلا أن يستغل جل وقته بالتفكير الدائم ووضع خطوط عريضة لمسيرته المستقبلية، بعيداً عن الاتكالية القاتلة، فالحياة بمنظوره معركة والمقاتل الجيد هو الذي يكسبها.