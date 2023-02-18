دغلس مرشح لتدريب “سلة” الأرثوذكسي

خالد تيسير العميري – كشفت مصادر موثوقة لـ “الغد”، أن إدارة النادي الأرثوذكسي بصدد اتخاذ قرار رسمي يتمثل بإنهاء عقد الجهاز التدريبي لفريقها الأول للرجال بكرة السلة، والذي يقوده المدير الفني اللبناني هاري سافايا ومساعديه زيد ساحوري وفادي صابات.

وعلمت “الغد”، أن المدرب السابق لفريق النادي الأهلي، سام دغلس، يتصدر اهتمامات إدارة الأرثوذكسي لإسناد مهمة تدريب فريق الرجال إليه، استجابة إلى رغبة عدد من الأعمدة الرئيسية في الفريق، الذين أبلغوا إدارة النادي بتحفظاتهم على استمرار الجهاز الفني الحالي، مع ترشيحهم اسم المدرب الوطني سام دغلس لإكمال المهمة، حتى لا تكون الأمور أكثر تعقيدا بالمرحلة المقبلة.

وقال دغلس في معرض رده على استفسارات “الغد”: “لا يوجد مفاوضات رسمية معي حتى الآن، أنا منفتح على أي عروض، لكنني لن أخوض في تفاصيل أي عقد أو مفاوضات مع ممثلي أي ناد دون حسم مصير ملف الجهاز التدريبي الحالي”، لافتا إلى انتظاره اتصالا هاتفيا من ممثلي النادي الأرثوذكسي للوقوف على تفاصيل العرض.

وحاولت “الغد” التواصل مع مسؤول نشاط كرة السلة بالنادي الأرثوذكسي، زهير نصار، لنفي أو تأكيد المعلومة، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة، ما يترك الباب مفتوحا أمام الاحتمالات كافة حول مصير الجهاز الفني الحالي.

ومضى الأرثوذكسي بقيادة جهازه التدريبي الحالي في صدارة جدول ترتيب فرق دوري CFI الممتاز لكرة السلة برصيد 20 نقطة (العلامة الكاملة)، مع ختام المرحلة الأولى (ذهاب وإياب)، متقدما على الأهلي، الذي حل ثانيا برصيد 18 نقطة، يليه الرياضي ثالثا برصيد 16 نقطة والجبيهة رابعا برصيد 13 نقطة، وهي فرق المربع الذهبي الذي سينطلق في 3 آذار (مارس) المقبل.

كما استهل الأرثوذكسي موسمه الحالي بإحراز لقب كأس الأردن للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تخطى فريق الرياضي في المشهد النهائي (68-62)، إلى جانب قرب “نسور عبدون” من التأهل إلى الدور الثاني من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة “السوبر ليغ”.

وتضم تشكيلة الأرثوذكسي كلا من: اللاعبين فريدي إبراهيم ومحمد شاهر وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وكيدن نجداوي وخالد أبو عبود وهاني الفرج وأحمد الخطيب وعاكف الشياب وعبدالله العكش ومحمد المخطوب وزيد خوري والمحترف الأميركي دارين دورسي.