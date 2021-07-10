دفة سباقات الدفع الرباعي تتجه إلى ماحص الجمعة

عمان – الغد – اقتربت ساعة الصفر لانطلاق الحدث الكبير والمرتقب “سباق الدفع الرباعي الأول” للموسم الحالي 2021 ، يوم الجمعة المقبل بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من زين الأردن.

وتتجه دفة رياضة السيارات للمرة الأولى إلى مدينة ماحص – الكاولين غرب العاصمة، مكان اقامة السباق وتضم بطولة الأردن هذا الموسم منافسة 3 سباقات موزعة في كافة أرجاء المملكة، وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد أصدرت في وقت سابق تعليمات بطولة الأردن للدفع الرباعي لعام 2021 ، التي تدخل في موسمها الخامس ولكنها تبدو اليوم، وكأنها قفزت مسافة استثنائية مقارنة بباقي السباقات.

ويدير السباق موسى حزينة ولجنة الحكام المكونة من عمران سكجها رئيسا والاعضاء عامر عابدين وزياد مسنات.

ووفقا للتعليمات التكميلية يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية لكافة المشاركين والجولة لافضل 15 نتيجة ، ويغلق باب التسجيل يوم غد الأحد ، وستجري عملية قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الإنطلاق في نفس اليوم، وتقام يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار في نادي السيارات الملكي، اضافة إلى الفحص الفني للسيارات في نفس المكان،ومن ثم سيتدرب يوم الخميس المشاركين في السباق، سيرا على الأقدام .

ويكثف سائقو الدفع الرباعي تحضيراتهم وتجهيز سياراتهم استعدادا لدخول منافسات سباق الدفع الرباعي الأول من أجل المنافسة في مجموعات سيمي وبرو والفرق .

الفائزون ببطولة الأردن للدفع الرباعي العام 2020

*الترتيب العام لبطولة السائقين

– الأول:هيثم العبادي برصيد 47 نقطة.

– الثاني: معن النهار برصيد 37 نقطة

– الثالث: معتز سليمان برصيد 25 نقطه

*الترتيب العام لبطولة الملاحين

– الأول:عاهد الصلاحات برصيد 47 نقطة.

– الثاني:جواد الموسى برصيد 37 نقطة.

– الثالث: محمد سليمان برصيد 25 نقطة.

*الترتيب العام لمجموعة برو للسائقين

– الأول: هيثم العبادي برصيد 40 نقطة.

– الثاني: معن النهار برصيد 36 نقطة.

– الثالث: وليد العبادي برصيد 30 نقطة.

*الترتيب العام لمجموعة برو للملاحين

– الأول: عاهد الصلاحات برصيد 40 نقطة.

– الثاني: جواد الموسى برصيد 36 نقطة.

– الثالث : محمد سليمان برصيد 25 نقطه,

*الترتيب العام لمجموعة السيمي برو للسائقين

– الأول: يحيى صوبر برصيد 39 نقطة.

– الثاني: مصطفى العتوم برصيد 38 نقطة.

– الثالث : فراس الموسى برصيد 26 نقطه

*الترتيب العام لمجموعة السيمي برو للملاحين

– الأول: إبراهيم حمزوقة برصيد 39 نقطة.

– الثاني:أوس العتوم برصيد 38 نقطة.

– الثالث: حسام الجوري برصيد 25 نقطة.

*بطولة الفرق

– الأول: فريق العبادي (أ)، برصيد 102 نقطة.

–الثاني: فريق الدفع الرباعي الشركسي، برصيد 75 نقطة.

– الثالث: ترافيلز، برصيد 65 نقطة.