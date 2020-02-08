دفعة جديدة ضمن الجسر الجوي: 24 مريضا يمنيا في طريقهم إلى الأردن

دبي– أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية السبت من مطار صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وقالت المتحدثة لفرانس برس إنّ “الرحلة اقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان” في الأردن.

وكانت وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، يوم الاثنين الماضي أول طائرة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ضمن الجسر الطبي الجوي إلى الأردن تقل 6 مرضى و10 ومرافقين من عدد من المدن اليمنية.

ويومها قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطاف موساني إن الحالات هي 6 من الأطفال الذين تصنف حالاتهم بالفريدة وهم جزء من الاف الأطفال اليمنين الذين يحتاجون للعلاج وستقدم لهم الرعاية الصحية في المستشفيات الأردنية.

وفي تصريحات سابقة، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني، بتدشين الجسر الطبي الجوي والذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذي يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وشهد الاثنين الماضي الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي والتي نقلت عددًا من المرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصًا بالإضافة لمرافقيهم من صنعاء إلى عمان. ويسافر باقي المرضى من المجموعة الأولية في رحلة ثانية، بينما يتبعهم المزيد من المرضى في رحلات لاحقة. وقد قامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية بتنسيق هذه الرحلات الجوية. وتأتي رحلات الجسر الطبي الجوي كجزء من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.