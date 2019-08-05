دفعة جديدة من رابحي حملة “تسوق واربح” في “سيتي مول”

عمان- انضم 7 متسوقين جدد إلى قافلة الرابحين في سيتي مول؛ الوجهة المفضلة، وذلك لمشاركتهم في حملة التسوق الأضخم “تسوق واربح” المستمرة إلى نهاية العام.

وجاء نصيب الرابحين السبعة في الجولة الخامسة كالآتي: فوز كل من محمد حمزة، خالد القضاة، رنا الحاج محمد، أسامة حجازين وسوزن كرم بقسائم شرائية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فيما فازت أنجي الحوراني وفاديا عكروش باشتراك سنوي في “جولدز جيم”، لتصبح حصيلة الرابحين منذ انطلاقة الحملة وحتى جولتها الخامسة 35 رابحا.

وما تزال الفرصة متاحة أمام زبائن “سيتي مول” لربح العديد من الجوائز القيمة ضمن حملة “تسوق واربح”، وذلك بتسوقهم بقيمة 100 دينار أو أكثر وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن، ليفوز 7 رابحين بالجوائز الشهرية، بالإضافة إلى فرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية العام؛ سيارة جاكوار F-PACE 2019.

ورحبت السيدة مرام عناية، مساعد المدير العام للشؤون التجارية في “سيتي مول” بالفائزين الجدد، قائلة: “نفخر بأن يكون سيتي مول المقصد الأول للمتسوقين في عمّان ومركز التسوق الشامل الذي يوفر كل ما يلزم جميع أفراد الأسرة، من محلات تجارية من أشهر العلامات العالمية ومراكز خدمات لمختلف القطاعات، وسعيدون أكثر بتفاعل زبائننا مع حملة “تسوق واربح” التي تظهر مدى ولائهم لوجهتهم المفضلة وطريقة سيتي مول بشكرهم ومكافأتهم على ولائهم، التي تُنهي كل شهر برابحين جدد يملؤون سيتي مول بابتساماتهم وفرحتهم بجوائزهم؛ الأمر الذي نسعى دائماً لتعزيزه وتوفيره في وجهتهم المفضلة”.