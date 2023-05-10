دفعة صواريخ جديدة من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلا عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن “رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه”.

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

وأكد وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الإجمالية في القطاع إلى 21 قتيلا و64 مصابا، من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة يومي الثلاثاء والأربعاء.-(وكالات)