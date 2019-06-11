دفع 173 ألف دولار لزوجته تعويضا عن الأعمال المنزلية

الغد- حكم القضاء الأرجنتيني على رجل بأن يدفع لزوجته السابقة مبلغا قدره ثمانية ملايين بيزوس (حوالى 173 ألف دولار) تعويضا عن المهمات المنزلية التي أدتها خلال زواجهما الذي استمر 27 عاما، على ما أفادت الصحافة المحلية.

وقد كرّست هذه المرأة البالغة 70 عاما والمجازة في الاقتصاد، وقتها لتربية أطفالها والقيام بالأعمال المنزلية خلال فترة زواجها.

وأوضحت القاضية فيكتوريا فاما أن “تبعية النساء الاقتصادية لأزواجهن هي من الآليات المركزية التي يتم من خلالها التحكم بهن في المجتمع”.

وحددت القاضية “مبلغا معقولا لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي” بين الزوجين.

وجاء في الحكم “بعد 27 عاما من الزواج، هجر الرجل زوجته بعدما بلغت الستين من العمر، وهي سن تتقاضى خلالها النساء مخصصات تقاعدية بعد حرمانهن من سوق العمل”.

وانفصل الزوجان سنة 2009 ثم تطلقا رسميا في 2011.

وقد أدخل التعويض الاقتصادي إلى قانون الأحوال المدنية في الأرجنتين سنة 2015. وهو قد يقوم على تسديد مبلغ دفعة واحدة أو دفع نفقة شهرية أو نقل ملكية بعض المقتنيات أو أي طريقة أخرى تتفق عليها الأطراف المعنية. (أ ف ب)