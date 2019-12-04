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دفن ضحايا حريق الكرامة (صور)

منذ 44 دقيقة

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حابس العدوان
الشونة الجنوبية- دفنت كوادر مديرية الدفاع المدني جثث ضحايا حريق الباكستانيين الذي وقع في منطقة الشونة الجنوبية أول من أمس في مقبرة منطقة الكرامة بحضور عدد من المسؤولين وأبناء الجالية الباكستانية وأبناء اللواء. وبمشاركة محافظ البلقاء ومدير شرطة غرب البلقاء وناءب السفير الباكستاني في الأردن.

وأوعز مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه إلى مرتبات مديرية دفاع مدني البلقاء المشاركة بتشييع جثامين العائلتين الذي توفاهم الله اثر الحريق ، وشارك عدد كبير من مرتبات الدفاع المدني بتشييع الجثامين مع عدد من المواطنين الأردنيين والجالية الباكستانية .

يشار إلى أن الحريق حصد أرواح 13 شخصا، بينهم 8 اطفال من عائلة واحدة تحمل الجنسية الباكستانية.

الدفاع المدني يشارك بتشييع جثامين العائلتين الباكستانيتين في مقبرة الكرامة
الدفاع المدني يشارك بتشييع جثامين العائلتين الباكستانيتين في مقبرة الكرامة
الدفاع المدني يشارك بتشييع جثامين العائلتين الباكستانيتين في مقبرة الكرامة

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