آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

دفن عبد الله مرسي بجوار قبر والده.. والحضور اقتصر على أسرته والأمن

منذ 3 ساعات
دفن عبد الله مرسي بجوار قبره والده.. والحضور اقتصر على أسرته والأمن

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القاهرة – دفن عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول الراحل محمد مرسي، فجر اليوم الجمعة، مجاورا لقبر والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني.

واقتصرت إجراءات الدفن، التي تمت في وقت مبكر فجرا واستغرقت نحو ساعة، على حضور أسري وأمني، بالإضافة إلى حضور أصدقاء نجل مرسي في محيط منطقة المقابر.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن السلطات المصرية سمحت لشقيق عبدالله المسجون أسامة مرسي، بحضور مراسم الدفن.

وكانت النيابة العامة أصدرت تقريرها، بعدما انتهت من تشريح الجثمان وصرحت بدفنه، وقالت العائلة في وقت سابق لـRT إن وفاة عبد الله نجمت عن إصابته بنوبة قلبية.

وتوفي عبد الله مرسي، مساء الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من وفاة والده الذي فارق الحياة يوم 17 يونيو أثناء محاكمته، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا.

مقالات ذات صلة

بريطانيا.. المحكمة العليا تؤيد قرار “جونسون” تعليق عمل البرلمان

منذ 21 دقيقة

الرئيس اللبناني: سندافع عن أنفسنا إذا هاجمتنا إسرائيل

منذ 38 دقيقة

باكستان تتعهد بأكبر رد ممكن على تصرفات الهند في كشمير

منذ ساعتين

ادعى أن “الرب عيّنه” وأراد “طلب يد” باراك أوباما.. ما لا تعرفونه عن موغابي

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock