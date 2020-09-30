“دقيقة صناعية” برنامج لترويج الصناعة الوطنية عبر أثير إذاعة حياة اف ام

عمان- أطلقت “إذاعة حياة”، أمس، أولى حلقات برنامج دقيقة صناعية الذي يهدف لترويج الصناعات الوطنية وتعريف المستهلك المحلي والأجنبي بجودة ونوعية الصناعات الأردنية في مختلف القطاعات الإنتاجية التي أصبحت تضاهي مثيلاتها من منتجات الدول الأخرى.

وقال رئيس هيئة المديرين المهندس موسى الساكت، ان الظروف الاقتصادية محليا وعالميا وخصوصا في ظلال جائحة كورونا وأثرها على كل الدول، كان لابد من الانتباه إلى أهمية الصناعات الوطنية ودعمها خصوصا اننا قد عملنا واسسنا في سنوات سابقة مبادرات عديدة لدعم المنتج الوطني بكل فئاته، وفي ظل الظروف الحالية لابد أن نلتقط الإشارات والتوجيهات الملكية في دعم الصناعة الوطنية ومن ساندتها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات وانتهاء بدولة الإنتاج.

واضاف الساكت ان هيئة المديرين في إذاعة حياة اخذت على عاتقها هذا الشرف العظيم في دعم الصناعة الوطنية والصناعيين، ولتوصيل منتجاتهم للمستهلك محليا وعالميا، ولما تحظى به إذاعة حياة من جماهيرية محلية وعالمية سواء من بثها عبر الاثير او استخدامها للإعلام الرقمي في إيصال رسالتها، فقد عملت الاذاعة إلى إنتاج برنامج دقيقة صناعية والذي يقوم على إنتاج فيديو ترويجي وبثه عبر أثير الاذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي مجانا خدمة للصناعيين وللصناعة كافة. واختتم الساكت حديثه بأن الظروف الحالية اقتصاديا تحتاج إلى تكاتف الجميع وان أولى الخطوات دعم الصناعة الوطنية التي يقوم عليها اقتصاد الوطن ككل.

يذكر ان المهندس موسى الساكت هو مؤسس حملة “صنع في الأردن” التي انطلقت منذ اكثر من ثماني سنوات ، وهي أول حملة مختصة في دعم وترويج الصناعة الوطنية، ويذكر ان إذاعة حياة تبث عبر عدة ترددات وتغطي كل محافظات الوطن وتصل لكل العالم من خلال استخدامها للإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.