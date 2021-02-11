دكان الراحل يوسف الدقس تجمع في زواياها حكايات ورثها الأبناء

أحمد الشوابكة

مادبا- رغم مرور أكثر من 60 عاماً على إنشاء دكان الراحل الحاج يوسف الدقس التي تتوسط شارع الشهيد نورس اليعقوب في سوق مدينة مادبا القديم، صامدة ثابتة راسخة في مكانها، فبين جدرانها وفي كل زواياها ترتسم أطياف صور كثيرة لوجوه مضت، وأحداث تعاقبت على المكان، وجميعها تحمل ذكريات غالية على قلب الراحل، ورثها لأبنائه.

وتتسم الدكان ببساطة مقتنياتها من المذياع والمسجل والميزان والرفوف، لتكون جميعها شاهد عيان ونموذجاً حياً ونبضاً للمدينة وناسها.

وعلى الرغم من حرص دقس على تنويع بضائعه لمخاطبة الأذواق كافة، إلا أنه رفض الخضوع لمتطلبات التحضر التي فرضت نفسها على حياة العامة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ حيث ظل مصراً على بقاء دكانه على تصميمها القديم من حيث ألوان الجدران وطريقة البناء والتشييد وبعض السلع المعروضة للبيع فيها.

وحرص الدقس على تزويد الجدران الجانبية للدكان بأرفف خشبية تمكنه من عرض بضائعه عليها والتي تنوعت بين المواد التموينية والملح والسكر والأرز التي كان يجلبها لأبناء المدينة والبدو.

وكانت أسعار البضائع في تلك الحقبة زهيدة للغاية، مقارنة بأسعارها اليوم، وبعد رحيل دقس في العام 1996، حافظ أفراد أسرته على بقاء الدكان قائمة؛ حيث يديرها أبناؤه لاستئناف حركة البيع فيها.

وتتنوع البضائع المعروضة في الدكان بين صفائح السمن البلدي والجبنة البلدية والجميد البلدي وأدوات صناعة الألبان البيتية كقماس الخريطة (المشخلة) الذي يحفظ به الجبن والجميد أو ما يسمى بـ”القطيع أو المقطوع، ودخان الهيشي، ومستلزمات التدخين من فلاتر ودفاتر الأتومان”.

ويجلس الابن الأكبر للراحل يوسف، الخمسيني مروان، على كرسي وطاولة يتوسطان الدكان التي يديرها مع أشقائه بالتناوب، وسط روائح الحنطة والبقوليات والجميد والسمن وزيت الزيتون البلدي الذي تربى وأسرته عليه.

ورغم أن مروان حاصل على درجة بكالوريوس في الإعلام من جامعة بغداد العام 1993، إلا أنه ما يزال متمسكاً بهذا الإرث الذي ورثه عن والده وأشقائه، ولن يتخلوا عنه، فالدكان، بحسبه، مرت عليها كثير من الحكايات والقصص، وكان أغلبها في حقبة “الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات”، إلى أن تغيرت الأحوال في بدايات الألفية الثالثة، وقد يكون سببها التطور الذي شهدته المدينة.

فلم تكن الدكان محلاً تجارياً فحسب، بل كانت بمثابة ملتقى فكري للتلاحم الاجتماعي بين أبناء المدينة والمناطق المجاورة لها، فضلاً عن دورها في تأهيل العديد من أبناء المدينة للعمل التجاري، واكتسابهم الخبرات في المجال التجاري، وفقا لما قال الابن مروان “دكان الوالد كانت نافذة اقتصادية لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية من المواد الغذائية من منتجات الألبان البلدية”.

وعن توفير مشتقات الألبان، أكد مروان أن جميع مشتقات الألبان بلدية وتصنع في البيوت، حيث يقول: “نقوم بتوفير مادة الحليب الطازج بعد عملية حلبه من الأغنام، لمجموعة من النساء اللواتي يقمن بصناعة منتجات الألبان كافة من جميد أو جبنة أو زبدة أو سمن بلدي، بكفاءة عالية وبشروط صحية”، مشيراً إلى أن للدكان زبائن يأتون من مختلف المحافظات لشراء حاجاتهم من مشتقات الألبان التي تأخذ الطابع البلدي دون غش في أي مادة مصنوعة من الحليب.

فيما أكد أبومحمد، وهو أحد أصدقاء الدقس، أن الدكان لم تخدم سكان المدينة، بل حتى سكان المناطق المجاورة لها، الذين يرتادونها لشراء البضاعة الاستهلاكية الرئيسة التي يحصلون عليها بأسعار مناسبة، قائلاً “كان الدقس بشوش الملاح سمح الخلق يقابل الجميع بابتسامته المعتادة التي تدل على أخلاقه النبيلة، كما كان يتساهل مع الذين لم تكن لديهم القدرة على دفع ثمن السلع التي يشترونها من عنده”.

وأضاف “لم يكن الدقس صاحب دكان فقط بل كان لنا الصديق والمعلم الذي ضرب أروع الأمثلة في الشهامة والكرم وسماحة تعامله مع الجميع، إذ كانت عبارته المعتادة (خذوا ما تحتاجونه من الدكان ولا تفكروا في الدفع)، وعلى الرغم من مرور أعوام على البعض دون أن يدفع المؤجلات عليه لم يكن يطالبهم بالدفع إلى أن رحل عن الدنيا”.