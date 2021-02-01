دلالات اندلاع أعمال الشغب في تونس

سارة فوير* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 22/1/2021

يشير اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في تونس إلى أن الوباء لم يعد يردع الناس عن النزول إلى الشوارع والتعبير عن مظالمهم بشأن افتقارهم إلى الآفاق الاقتصادية أو الخدمات الأساسية. وكما حدث في العام 2011، فقد تكون الاضطرابات نذيرا لأمور ستحصل في بلدان أخرى.