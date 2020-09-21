دليل إجراءات وإرشادات لضمان عدم نقل عدوى كورونا من المعابر

عمان – الغد – عقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اجتماعاً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، ضمّ عدداً من الوزراء، ومدراء الأجهزة الأمنيّة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتداعيات أزمة وباء كورونا على مختلف القطاعات.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، في إيجاز صحفي اليوم الاثنين، إنه “تم مناقشة سير الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية، وتحديداً معبري جابر والعمري، والتأكد من تلافي الثغرات التي حدثت سابقاً، وبأن الإجراءات الجديدة المتخذة منسجمة مع أقصى درجات السلامة والوقاية بحيث تمنع مخالطة الأشخاص القادمين للعاملين على هذه المعابر وضمان سلامة جميع مستخدميها”.

وأضاف “سيتمّ وضع دليل واضح بالإجراءات والآليّات المتعلّقة بجميع العمليّات على المعابر، كالتخليص والتأمين وغيرها، بما يضمن سلامة الإجراءات المرتبطة بها، وعدم تسبّبها بنقل العدوى”.