دليل هدايا العيد من “مون بلان”

عمان- يُـقـبل العيد بأجواء البهجة والمودة لنعبّر عن حبنا وتقديرنا للمقرّبين إلينا، وكونها أحد أشهر دور الفخامة المعروفة على مستوى العالم، فمن المؤكد أن لدى “مون بلان” الهدية المثالية لكم.

اختاروا من بين تشكيلة من الإكسسوارات الجلدية المصنوعة يدوياً، والساعات الجميلة للرجل والمرأة والتي تم ابتكارها وفق أرقى تقاليد صناعة الساعات السويسرية، وأدوات الكتابة الشهيرة من “مون بلان” للتواصل مع الأعزاء على قلوبكم.

