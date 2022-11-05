دل بييرو: هذه ترشيحاتي لكأس العالم.. وقلبي مكسور لغياب إيطاليا

مدن- يرى نجم كرة القدم الإيطالي المعتزل أليساندرو دل بييرو أن منتخبات إسبانيا والأرجنتين والبرتغال وفرنسا وإنجلترا هي الأوفر حظا للفوز بمونديال 2022 في قطر، لكنه تذكر أن كل نسخ كأس العالم تشهد فريقا يفجر مفاجأة ويكون في إمكانه بلوغ النهائي.

وقال دل بييرو في تصريحات من العاصمة البرتغالية لشبونة حيث يشارك في مؤتمر تكنولوجي “كما هو الحال في جميع نهائيات كأس العالم، لديك منتخبات رائعة: الأرجنتين، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، البرازيل.. لديها فرص كبيرة للوصول إلى النهائي. ولكن أيضا، كما في كل كأس عالم، هناك عنصر المفاجأة”.

وأشار إلى أن منتخب كرواتيا كان مفاجأة مونديال روسيا 2018 عندما وصل إلى النهائي ولكنه خسر أمام فرنسا.

وتابع “أنا متشوق لرؤية ما سيحدث” متجنبا التكهن بالمنتخب الذي سيكون مفاجأة هذه النسخة حيث أكد أن هذا أمر “لا يمكن توقعه، أتمنى أن تلعب فرق الشرق الأوسط وأفريقيا أفضل من السنوات الأخيرة. هذا سوف يعزز من مكانة كرة القدم العالمية”.

وسيشاهد لاعب يوفنتوس السابق المتوج مع إيطاليا بمونديال 2006 ، كأس العالم في قطر “بقلب مكسور” بسبب غياب إيطاليا، للمرة الثانية على التوالي عن المونديال.

وأبرز دل بييرو أن هذه النسخة من المونديال ستكون “فريدة” من جوانب كثيرة “ليس فقط لأنها الأولى في الشرق الأوسط وإنما لأنها الأولى التي تقام في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر). اللاعبون ليسوا معتادين عليه هكذا”.

وأضاف “سنرى كيف ستتأقلم الفرق ولكنني أعتقد أنها ستكون بطولة كبيرة”.

وعن مشاركة أفضل لاعبي العالم في قطر 2022 علق دل بييرو “الآن لدينا خمسة أو ستة لاعبين في القمة. ميسي ورونالدو مازالا في القمة لأسباب كثيرة. مبابي ونيمار وهالاند ودي بروين يمكنهم حسم أي مباراة في أي لحظة. هم رائعون”.

من ناحية أخرى علق دل بييرو على الموسم الصعب الذي يواجهه فريقه السابق يوفنتوس والذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات ويحل سابعا في الدوري الإيطالي.

وقال “أتمنى أن ينتفضوا بعدما قدموا دور أول معقد للغاية من حيث النتائج والأجواء والإصابات. هناك الكثير من الأمور التي لا تسير جيدا”.

وتابع “ولكن إذا قاموا بإصلاح بعض الأمور فإنهم بالتأكيد سيلعبون بشكل أفضل” مما سيجعل الفريق يتأهل إلى التشامبيونز ليج العام المقبل.

الاتحاد الآسيوي يدعو للوحدة

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، طالب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أسرة كرة القدم العالمية بالوقوف متوحدين بصلابة خلف هذا الحدث العالمي المميز.

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة من 20 الحالي وحتى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث ستكون هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة بدولة آسيوية، بعد نسخة العام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :”تعود كأس العالم إلى قارة آسيا بعد غياب طويل استمر 20 عاما، وهي تقام في وقت صعب للغاية، حيث أن العالم ما يزال يتعافى من آثار الجائحة الخطيرة، وبالتالي هنالك مشاعر بعدم الثقة لدى البعض نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة.”

وأضاف الشيخ سلمان في التصريحات التي نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت أمس السبت :”لكن لا توجد أي رياضة أخرى تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا بروح الإيجابية والمتعة والحماس والتفاؤل، ولا توجد أي بطولة أفضل من كأس العالم من أجل نشر رسالة قوية وجماعية للنوايا الطيبة والسلام في هذه الأوقات الصعبة”.

وتابع: “الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم وبقية الأطراف، سوف تضمن أن تحقق كأس العالم 2022 في قطر نجاحا رائعا، وسوف تبقى في الذاكرة خلال السنوات المقبلة.”

وأضاف: “الآن أكثر من أي وقت سابق، يجب أن نشيد بإخلاص بكل الجهود التي بذلت، ويجب أن نعرض تقديم كل دعمنا للبطولة، من أجل مساعدة كرة القدم على تحقيق مقوماتها الحقيقية، وكذلك على بناء جسور التضامن والسلام عبر هذه اللعبة الجميلة”.

وشدد الشيخ سلمان على أهمية تنفيذ بطولة ناجحة، وقال: “نجاح بطولة كأس العالم في قطر هو ضرورة كبيرة حاليا، لأن ذلك مفتاح التأكيد على روح التفاهم والتضامن والترويج لها، وأنا أعرب عن أملي العميق أنه في هذه الأوقات الحافلة بالتحديات، لن يكون بإمكان أي شيء أن يلهينا عن الاستمتاع بهذه اللعبة الرائعة، والتي تعتبر أداة توحدنا على الخير، وتمتلك القدرة على جمعنا معا”.

وأوضح: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقف بصلابة مع دولة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، ويؤكد دعمه الكامل والتزامه الثابت من أجل ضمان نجاح كأس العالم 2022 في قطر”.

وتشهد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر مشاركة قياسية من قارة آسيا، من خلال تواجد ستة منتخبات، إلى جانب مشاركة 19 حكما من قارة آسيا.

سامورا تتمنى

تتويجا أفريقيا باللقب

أكدت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه بعد نحو أسبوعين من الآن وتحديداً في 20 الحالي، سوف تتجه أنظار العالم كله صوب قطر، ذلك البلد التي ستشهد مهرجاناً كروياً وشهراً مليئاً بالاحتفالات وحدثاً ننتظره جميعاً بشغف كل أربع سنوات، وهو انطلاق بطولة كأس العالم.

وقالت فاطمة سامورا في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: “كأس العالم تمثل فرصة فريدة لمشجعي كرة القدم ليأتوا ويتحدوا في أكبر عرض كروي على الاطلاق”.

وأضافت: “ستشهد تلك البطولة اشياء لم تحدث من قبل مثل أنها النسخة الأولي التي تقام في الشرق الأوسط أو العالم العربي، وأول مرة تجتمع فيها كل المنتخبات في مدينة واحدة حيث سيأتي إليها المشجعون من مختلف أنحاء العالم ليجتمعوا ويمتزجوا ويغنوا يرقصوا ويطلقوا المشاعر الإيجابية للعالم”.

وأوضحت: “قد يرى الناس قطر مجتمعاً محافظاً، مثل الناس في بلدي السنغال، لكن دعوني أخبركم بشيء واحد، القطريون هم أكثر الناس كرماً على وجه الأرض، وحين تسير في منطقة الكورنيش على سبيل المثال سترى شيئًا لم تره من قبل.. سترى السحر، النور، المذاق، وسترى الابتسامات”.

وتابعت: “سترى 32 منتخبا ومشجعيهم يرتدون القمصان، ويستمتعون باحتفالات فرقهم، ستلتقي أناسا سيصبحون أصدقاءك لفترة طولية بعد كأس العالم لكن، على وجه الخصوص، ستستمتع بشيء واحد وهو عشق كرة القدم وقوتها الفريدة في توحيد الشعوب”.

وقالت: “أيا كان عرقك ودينك وتوجهك الاجتماعي، فأنت مرحب بك، والقطريون مستعدون لاستقبالك بأفضل ضيافة يمكنك تخيلها وذلك بعد عامين عانينا فيهما كثيراً من تأثير جائحة كورونا، بالإضافة إلى الكثير من التحديات التي يمر بها عالمنا اليوم، تقدم كأس العالم هذه فرصة فريدة لتوحدنا جميعا”.

وأضافت:” منذ أن حصلت قطر على شرف تنظيم كأس العالم، كانت هناك بعض التحديات، اتخذت إجراءات على مدى السنوات الست الماضية، وخاصة من قبل القيادة الجديدة للفيفا ، وعلينا أن نقر بذلك. لكن أول شيء يجب أن نسلط الضوء عليه لمن ما يزالون يرون أن قضايا حقوق الإنسان لم يتم التعامل معها في قطر، هو إلغاء نظام الكفالة، كذلك أقرت تدابير لحماية العمال خلال فترات الحر الشديدة، أجريت عمليات تفتيش لمواقع العمل وكذلك أماكن الإقامة وفي الفنادق والمطاعم حيث سيذهب الناس لتناول الطعام أو للإقامة”.

واوضحت: “عملنا على مدى السنوات الست الماضية مع منظمة العمل الدولية، ومع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومركز الرياضة وحقوق الإنسان، وهذه الكيانات تقول نعم، من حيث الإنجاز والتقدم، فإنه يمكن تصنيف قطر كنموذج تحتذي به البلدان الأخرى في المنطقة”.

وتابعت: “حفل الافتتاح سيكون هو الحدث الرياضي الأكثر إبهارا على الإطلاق، يجب أن تكون مستعداً لذلك، أجمل شيء بعد مشاهدة الحفل في الستاد هو الكورنيش، هذا الممشى بمحاذاة البحر يذكرني قليلاً بكورنيش السنغال في داكار، في بلدي الأم. إنه رائع جداً، لك أن تتخيل وجود مشجعي 32 منتخباً يرتدون قمصان فرقهم ويغنون ويرقصون ويهتفون ويستمتعون. هذا بالطبع أمر مذهل”.

وقالت: “كما تعلمون، فإن أسود التيرانجا، أبطال إفريقيا، سيتواجدون هنا في قطر، إلى جانب المغرب وتونس وغانا والكاميرون. لذا، دعوني أقولها أتمنى، وأنا أحلم بهذا الأمر كل يوم، أن أرى إحدى الدول الأفريقية ترفع الكأس الأغلى على الإطلاق يوماً ما ولم لا يحدث هذا في قطر. ولكن ما يهمني أكثر، بصفتي أمين عام فيفا، أن أشاهد الاحتفال بكرة القدم في جميع أنحاء العالم”. – (وكالات)