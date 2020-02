دموع ولحظات مؤثرة في ليلة تكريم لوس انجليس ليكرز لبراينت

لوس انجليس – لم تكن مباراة لوس انجليس ليكرز التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب “ستايبلس سنتر” ضمن الدوري الاميركي للمحترفين كسابقاتها، إذ خصصت لتكريم مهيب لأسطورة الفريق الراحل كوبي براينت، حيث كان تأكيد أن ذكراه ستخلد للابد في أجواء سادها الحزن وذرف الدموع.

قضى براينت (41 عاما) الذي أمضى 20 موسما مع ليكرز وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات، مع ابنته جيانا (13 عاما) وسبعة أشخاص آخرين في تحطم مروحية الاحد الماضي في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وخاض ليكرز مباراته الاولى بعد تلك الحادثة امام بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما أرجئت المواجهة التي كانت مقررة أمام جاره في المدينة كليبيرز الثلاثاء الماضي، وقد وضع على كل مقعد في الملعب الذي يتسع لما يقارب العشرين ألف متفرج قميص براينت تحمل رقم 24 أو 8 الذي ارتداه كوبي في أول مسيرته، وخصص مقعدان فارغان على جانب الملعب وضع عليهما باقتان من الورود تكريما لبراينت وابنته.

فيما تم تشكيل بالورد الاصفر مجسمّين كبيرين للرقمين 24 و8 وتم وضعهما في منتصف الملعب، وقام بعدها النادي بعرض فيديوهات لبراينت على الشاشات العملاقة على في الملعب تضمنت مقابلات ولقطات له خلال مسيرته مع الفريق وسلات وصور مع العائلة، فيما عزف بين هونغ ابن مدينة لوس انجليس تزامنا على التشيلو وسط أجواء مؤثرة جدا، وبعد فترة صمت 24,2 ثانية (24 رقم براينت و2 رقم ابنته جيانا في فريق مامبا)، أنشدت فرقة “بويز تو مان” من فيلاديلفيا مسقط رأس كوبي أغنية “ذي ستار سبانغيلد بانير” حيث اغرورقت عيون نجم الفريق وصديق براينت لييرون جيمس بالدموع.

وكان بعدها دور جيمس للتوجه الى الجماهير بكلمة من القلب بعدما ذكر أسماء الاشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم قائلا: “أول ما يخطر في بالي، هي العائلة. وأنا أنظر في أرجاء المعب، جميعنا حزينون، جميعنا متألمون وجميعنا مكسورو القلب. عندما نمر بأوقات مماثلة، أفضل ما يمكنك القيام هو أن تتكئ على أكتاف أعضاء عائلتك”.

وتابع جيمس الذي انتقل الى ليكرز عام 2018: “هذه احتفالية بعشرين سنة من الدم، العرق، الدموع، الجسم المكسور، النهوض، الانكسار، الساعات التي لا تعد ولا تحصى والتصميم الذي بذله ليكون عظيما قدر المستطاع”.

وأردف: “الليلة نحتفل بالطفل الذي جاء الى هنا عن عمر 18 عاما، واعتزل عن عمر 38 وأصبح أفصل أب عرفناه في السنوات الثلاث الاخيرة”.

وأكد جيمس الذي توج مع براينت بذهبتي اولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الاميركي “سأحمل أنا وزملائي إرثه ليس فقط لهذا العام ولكن لطالما نحن نلعب رياضة كرة السلة التي نحب، لأن هذا ما يريده كوبي”.

وختم: “بكلمات كوبي براينت: مامبا أوت” وهي آخر كلمتين قالهما براينت خلال الخطاب بعد آخر مباراة له مع ليكرز حين اعتزل عام 2016، ليكمل جيمس “ولكن بكلماتنا: لن ننساك!.

