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دواء سويسري نال موافقة الصين لعلاج مضاعفات “كورونا”

منذ 3 ساعات
صورة تعبيرية لعلاج مضاعفات الكورونا
صورة تعبيرية لعلاج مضاعفات الكورونا

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عمان-الغد-وافقت السلطات الصينية قبل أيام على ضم عقار Actemra ، الخاص بعلاج التهاب المفاصل، لقائمة الأدوية التي من الممكن استخدامها في معالجة مضاعفات فيروس “كورونا” المستجد.

وActemra الذي تنتجه شركة “روش” السويسرية هو الاسم التجاري لـTocilizumab، الذي قالت اللجنة الوطنية الصحية في الصين إنه يمكن استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يعانون من تلف الرئتين بسبب زيادة بروتين الإنترلوكين، نقلا عن “روسيا اليوم”.

وعلى الرغم من تزكية Actemra من قبل الشركة المصنعة، إلا أنه وحتى الآن لم تثبت أي تجارب سريرية فعاليته في علاج مرضى الفيروس المستجد، كما لم يتلق العقار موافقة رسمية من قبل الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية لاستخدامه في علاج المصابين بكورونا.

ويعكف باحثون صينيون على اختبار الدواء في إطار تجربة سريرية على مدى 3 أشهر، كما جرى تجنيد 188 مصابا بالفيروس لإخضاعهم إلى سلسلة من التجارب العلاجية والتي بدأت فعلا في 10 فبراير وستستمر حتى 10 مايو 2020.

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