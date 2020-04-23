دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الرمضاني من 9- 5

عمان- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن دوام اسواقها خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

وقال مدير المؤسسة سلمان القضاة، إنه تم وضع برنامج زمني لدوامها خلال شهر رمضان، حيث ستفتح أسواق المؤسسة الـ67 طيلة أيام الشهر الفضيل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء للأسواق الرئيسة، ومن الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء للفرعية مع تفويض مدراء الاسواق بالاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين اذا دعت الحاجة.

ولفت القضاة الى ان المؤسسة وضعت خطة رقابية على أسواقها خلال الشهر الفضيل، بتشكيل لجان من قبل مديريتي الرقابة والجودة لمتابعة توفر المواد الرمضانية بجودة عالية وبكميات تلبي حاجة الأسواق دون انقطاع، ومتابعة مدى تطبيق شروط السلامة بالتباعد اثناء عملية التسوق وتوزيع الكفوف والمعقمات على المواطنين مجاناً وتعقيم عربات التسوق والاسطح.

ودعا المواطنين الى عدم التهافت وشراء كميات كبيرة من المواد التموينية، والاكتفاء باحتياجاتهم الطبيعية تجنباً لتلفها وانتهاء صلاحيتها، مؤكدا توفر مخزون كاف من جميع الاصناف وخاصة المواد التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، مؤكدا أنه لن يكون هنالك أي نقص أو انقطاع لأي صنف.

وأضاف إن المؤسسة على استعداد لتقديم الكوبونات المسددة مسبقاً بالمبالغ المرغوبة لكافة الجهات، سواء الرسمية أو الخاصة أو لأهل الخير.-(بترا)