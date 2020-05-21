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دوام الحكومة بعد العيد من 8:30 صباحا وحتى 3:30 بعد الظهر

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن ساعات العمل بالنسبة لمؤسسات القطاع العام، ستكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وبإمكان الوزير المختصّ تغيير الأوقات بحسب متطلّبات العمل.
ويعود القطاع العام إلى العمل بعد انتهاء عطلة العيد، بدءاً من صباح يوم الثلاثاء المقبل 26 أيار 2020م.
وبالنسبة لمطالبات بعض العاملات في القطاع العام بفتح الحضانات لتأمين الرعاية لأبنائهنّ عند الالتحاق بالعمل، قال العضايلة “أودّ التوضيح أنه وفي ظل عدم تحديد موعد عودة عمل الحضانات، سيتاح للأخوات العاملات في القطاع العام، اللاتي لديهنّ أطفال، العمل عن بُعد، بحسب الدليل الإرشادي الذي وضعته الحكومة لتنظيم العودة للعمل في مؤسسات القطاع العام، والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية أمس الاربعاء.

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