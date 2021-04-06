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دوام رمضان من 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر

منذ 53 دقيقة
متسوقون في وسط البلد بالعاصمة عمان مؤخرا - (تصوير:محمد المغايضة)

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عمان- قرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، تحديد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.
واستثنى البلاغ الرسمي الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم على أن يعود الدوام الرسمي بعد شهر رمضان إلى ما هو عليه الآن.
وأكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، المحافظة على حرمة الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين.

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