دوام السوق المركزي ومسلخ عمان في العيد

أعلنت أمانة عمان الكبرى أن عطلة عيد الفطر المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكة ، تقتصر على اليوم الأول والثاني من ايام العيد .

وبينت انه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ليستأنف السوق اعماله الاعتيادية صباح ثالث ايام العيد .

كما اعلنت أمانة عمان ان دوام دائرة المسالخ سيكون طيلة ايام عطلة العيد ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية السادسة مساءً لتقديم خدمات معاينة اللحوم بكافة أنواعها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأميناً لإحتياجات السوق خلال العطلة .