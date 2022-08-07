دوام المدارس يبدأ 31 آب الحالي

أقرّت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، التقويم المدرسي المعدل للعام الدراسي 2022 / 2023.

ويبدأ دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي بحسب التقويم اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 آب الحالي، وكذلك تسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتسجيل المنقولين منهم، وأداء امتحانات الإكمال.

ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 31 آب الحالي، فيما تعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر خلال الفترة من 13 إلى 29 كانون أول المقبل.