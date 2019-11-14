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دوام رسمي في مختلف مديريات وزارة العمل السبت المقبل

منذ 41 دقيقة
مينى وزارة العمل (ارشيفية)

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عمّان – قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة، اليوم الخميس، أن يكون يوم السبت المقبل دوامًا رسميًا في مختلف مديريات العمل، لتقديم خدماتها لأصحاب العمل والعمال وانجاز المعاملات لحين انتهاء المدة الزمنية المقررة لتوفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، والتي تنتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري.
ودعا بيان للوزارة اليوم الخميس، جميع أصحاب العمل والعمال للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تتضمن إعفاءات من المبالغ المالية والغرامات عن السنوات السابقة. وحسب البيان فإن حملات التفتيش مستمرة على مختلف المنشآت والمحلات والمؤسسات التي تشغل عمالا وافدين، للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل، وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات المرعية.-(بترا)

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