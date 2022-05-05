الاستهلاكية المدنية تداوم يوم غد الجمعة

قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة عودة الدوام ليوم غد الجمعه في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3،30 عصراً.

حيث أكد القضاه ان استمرار الدوام ليوم غد جاء لافساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة. داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسميه على الفيسبوك للإطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.

وفي ذات السياق أكد القضاه على توفر كافه السلع الغذائية وخصوصاً الاساسية منها بكميات كبيره وبأسعار مناسبه.