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دوام مستشفى الجامعة الأردنية الرمضاني: من 9 ووقف زيارة المرضى

منذ 16 دقيقة

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عمان- الغد- اعلنت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية أن الدوام الرسمي للموظفين في شهر رمضان سيكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر باستثناء الدوائر والوحدات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.
كما اعلنت الإستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات الطارئة وتوزيع وصرف وصفات العلاج الإستمرارية للمرضى، وأوقف المستشفى الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، وذلك حتى إشعارٍ آخر.

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