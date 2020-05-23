دواين جونسون وإميلي بلنت بطلا فيلم أبطال خارقين لنتفليكس

لوس آنجليس– اشترت منصة (نتفليكس) فيلم البطلين الخارقين اللذين يلعب دورهما دواين جونسون وإميلي بلنت “Ball and Chain” المستوحي من قصة رسوم متحركة بنفس الاسم عن زوجين بقدرات استثنائية.

واشترت المنصة الفيلم بعدما تم الاعلان بأسابيع عن المشروع، حسبما ذكرت صحيفة (هوليوود روبرتر) المتخصصة، التي أشارت إلى أن جونسون وبلانت سيكونا منتجين للفيلم بالإضافة إلى لعب دوري البطولة.

وسيكون هذا ثاني مشروع مشترك بين جونسون وبلنت بعد “Jungle Cruise” لديزني والتي اخرجه الإسباني خاومي كوييت سيرا، وتأجل عرضه من 24 يوليو/تموز من العام الجاري إلى 30 يوليو/تموز 2021 بسبب جائحة كورونا.

كما يعتزم جونسون تقديم فيلم “Red Notice” على نيتفليكس، ويشارك فيه البطولة مع ريان رينولدز وجيل جودوت.

وتولى جوردون، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو أصلي عن عمله مع كومايل نانجياني “The Big Sick” (2017) كتابة السيناريو للفيلم الجديد الذي قدمه لاستوديوهات ومنصات رقمية مختلفة حتى أثار اهتمام نيتفليكس.

وسيصبح “Ball and Chain بذلك أول مشروع في حملة المواسم المقبلة في إطار استراتيجية نيتفليكس لزيادة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة.

وفي مشروع أخرى ستقوم الممثلة بليك ليفلي ببطولة فيلم “Dark Days at the Magna Carta” الذي يدور في إطار سياسي وتتطلع نتفليكس لإنتاج ثلاثة أجزاء منه في حال نجاح الجزء الأول.(إفي)