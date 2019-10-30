“دودج تشالنجر تي إيه”.. تكريم لسيارة العضلات الأميركية

عمان- بناءً على إرث العلامة العريق في مجال السباقات، تشكّل سيارة دودج تشالنجر تي/أي طراز 2019 تكريماً لسيارة تشالنجر تي/أي (ترانس أمريكا) طراز 1970 الشهيرة، وهي نسخة محدودة العدد معدّلة للطرقات من سيارة السباق المصنوعة لبطولة سيارات السيدان الأميركية التي ينظّمها نادي السيارات الرياضية الأميركي.

وترتكز السيارة على منصة دودج تشالنجر أر/تي طراز 2019 عالية الأداء، وتضمّ محرك هيمي HEMI المؤلف من ثماني أسطوانات بشكل V سعة 7.5 ليتر، فضلاً عن مجموعة حصرية من اللمسات الجمالية والتفاصيل التي تذكّر بتاريخ العلامة فتجعل من السيارة سيارة فريدة وطرازاً يلقى إعجاب هواة الجمع.

وعند النظر إلى تشالنجر تي/أي طراز 2019 من الجانب تبرز أبعاد سيارة العضلات المعروفة بشكل فريد، إذ يتلامس المصدّ والخطّ الوسطي في الجزئين الأمامي والخلفي لمنحها شكلاً أكثر انسيابية. ويمنح الجزء الذي يقع أسفل المصدّ الخلفي السيارة مظهراً أوسع وأكثر ثباتاً للتمتّع بمظهر السيارات عالية الأداء.

ومن الخارج تبرز التفاصيل التصميمية المستوحاة من سيارة تشالنجر تي/أي طراز 1970 بوضوح. ويشكل غطاء المحرك المطلي باللون الأسود اللامع والسقف وغطاء الصندوق الخلفي بالأسود اللامع، مع الشبك الأمامي بالأسود اللامع وعلامة “تشالنجر” ورسوم تي/أي الكلاسيكية على جانب السيارة، أبرز التفاصيل التي تذكّر بسيارة السبعينيات الشهيرة.

أما التفاصيل التي تدلّ على الأداء فتبرز في فتحة غطاء المحرك ومصابيح Air-Catcher الأمامية المضاءة التي توصل الهواء إلى نظام “موبار” لسحب الهواء البارد الذي يحرص على منح أداء ممتاز في ظروف القيادة كلها، فضلاً على الجناح الخلفي باللون الأسود اللامع مع رسم “تي/أي” الحصري. ويكتمل المظهر التكريمي بلمسات جمالية عصرية مع العجلات غير اللامعة المصنوعة من الألومنيوم قياس 20 بوصة.