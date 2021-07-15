دودين: إدخالات المتحورات بالمستشفيات تخلو من متلقي اللقاح

عمان– قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم مجلس الوزراء صخر دودين، إن جميع ادخالات المستشفيات بسبب متحورات فيروس كورونا في آخر أسبوعين تخلو من متلقي اللقاح.

وأضاف دودين، في تصريحات إذاعية، أن المطاعيم متوفرة بكميات كبيرة التي تعتبر الحصن وطوق النجاة للجميع مع الأخذ بعين الاعتبار أنها مفتوحة لمن يبلغ من العمر 30 فأعلى، مستذكرا تصريحات وزير الصحة فراس الهواري بشأن فعالية جرعة المطعوم الأولى التي تبلغ 33 بالمئة، والأخرى تبلغ فعاليتها 90 بالمئة.

ودعا جميع الأردنيين إلى ضرورة الاقبال على تلقي اللقاح، لافتا إلى أن الأردن ينعم حاليا بصيف آمن بسبب وصول المملكة إلى الرقم المحدد في تلقي جرعات المطعوم، وفق الخطة المعدة مسبقا.

وأشار إلى سعي الحكومة في الوصول إلى 4.5 مليون جرعة بحلول الأول من شهر أيلول؛ وذلك للتمكن من عودة مزيد من القطاعات، منوها إلى أن التعليم الوجاهي ستكون عودته بموعده المقرر.

وأكد أن الحكومة تعول على وعي المواطن والتزامه، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت المطاعيم للجميع بشكل مجاني عبر المراكز المحددة.

وقال، “بمشيئة الله يكون عيد الأضحى يكون عيد خير وبركة وأفراح، ونحن نأمل أن لا يتحول العيد لا سمح الله إلى شيء مزعج”، مضيفا أن الحكومة رصدت عدم الالتزام بمعايير السلامة العامة كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن الحكومة تطلب الالتزام بأوامر الدفاع في أماكن التجمعات، لافتا إلى أنه سيكون هنالك تشديد على ملف الرقابة بالالتزام بالاشتراطات الصحية.

وهنأ دودين جلالة الملك عبد الله والشعب الأردني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.-(هلا أخبار)