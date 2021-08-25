دودين: الأردن مقبل على “الخريف الآمن”

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر وجيد، وجميع نسب إيجابية فحوصات كورونا كانت ما دون الـ5%.

وأضاف دودين، أن أكثر من 95% من مصابي كورونا الجدد في الأردن، هم من غير متلقي لقاح كورونا، مؤكداً أن جرعتي اللقاح تحميان الشخص من كورونا.

وأوضح أن الأردن الآن في مرحلة الصيف الآمن، وهو مقبل على “الخريف الآمن”، وفق حديثه لأثير الأمن العام.

وأشار دودين إلى أنه سيتم إلغاء كل أنواع الحظر في الأردن، وعودة كافة القطاعات لعملها، في الأول من أيلول، بالإضافة الى رفع سعة قاعات الأفراح وتحديد 50% لحضور المهرجانات.

وبين أن المؤشرات الخارجية مثل إبسوس، أشارت إلى بدء تعافي الأردن من جائحة كورونا.

وشدد على أن الطلبة عائدون إلى مدارسهم في الأول من أيلول المقبل، وسط ارتفاع نسبة التطعيم للمعلمين في القطاع العام والخاص.

وأكد دودين أنه سيتم تكثيف الرقابة على القطاعات، مضيفاً أن الحكومة ستقر إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع مرحلة الفتح الشامل في الأول من أيلول، مؤكداً على أهمية تحميل المواطنين لتطبيق سند، الذي يمثل الهوية الشخصية الرقمية والصحية للمواطن.