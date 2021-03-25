دودين: الباقة التخفيفية ستستهدف جيب المواطن

*- الحظر الشامل الطويل غير وارد

*- لولا حظر الجمعة لكانت الإصابات أعلى بكثير

*- نسعى لتطعيم 50 ألف مواطن يوميا

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين إن الباقة التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة “ستستهدف بالدرجة الأولى جيب المواطن”.

وأضاف في حديثه لبرنامج #صوت_حياة الذي يقدمه ليث الجبور، أن المواطن سيلمس الأثر الاقتصادي بعد الإجراءات الجديدة.

وأكد دودين أن الحكومة لم تطرح خيار الحظر الشامل طويل الأمد ولولاه لكانت الإصابات أعلى بكثير، مشيراً أن حظر الجمعة يكسر سلسلة الوباء ويقلل من نسبة الإصابات.

وشدد على أن الحكومة ستعيد النظر بالإجراءات الحالية في حال تسطيح منحنى الوباء نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن تمديد ساعات الحظر الليلي أضرت بالدولة كما أضرت بالمواطن “نطلب من المواطن أن يصبر قليلاً حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة”.

وعن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا: “750 ألف أردني سجلوا لتلقي المطعوم، ونستطيع تطعيم 20 ألف أردني يوميا ونسعى لتطعيم 50 ألف يوميا، نريد أن يتحسن الوطن والمواطن حتى نصل إلى صيف آمن”.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لجعل المناطق السياحة في الأردن آمنة لإعادة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، عبر السماح لكل من تلقى اللقاح الدخول لهذه المناطق.-(حياة اف ام)