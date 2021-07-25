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دودين: الحكومة طلبت فتح تحقيق بحادثة انقطاع الكهرباء بمستشفى الجاردنز

منذ 3 ساعات
وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم مجلس الوزراء، صخر دودين

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عمان– قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.

وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

وأكّد دودين أنّ الإجراءات الطبيّة وسير العمل في مستشفى الجاردنز يجري بشكل طبيعي.-(بترا)

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