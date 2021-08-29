دودين: بدء تطبيق “سند أخضر وسند أحمر” مطلع أيلول

عمان- كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، عن أبرز الإجراءات الحكومية التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة فتح القطاعات وإلغاء كافة أشكال الحظر.

وقال دودين في تصريحات لـ “هلا أخبار”، اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات تأتي لمنع عودة انتشار وباء كورونا، ولتشديد الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، في المؤسسات الحكومية، ثم تطبيقها على القطاع الخاص وأماكن التجمعات بالتدريج.

دودين، أوضح أن هذه الاجراءات تتضمن، طلب “سند أخضر، وسند أحمر” لدى دخول أي شخص للمؤسسات الحكومية، ثم تطبيقها على القطاع الخاص.

وبين أن إظهار المراجع للمؤسسة الحكومية لـ”سند أخضر”، يعني أنه متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة من المطعوم ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من قدومه للمؤسسة الحكومية.

أما فيما يتعلق بـ “سند أحمر”، هو الشخص الذي لم يتلق المطعوم، وليس لديه فحص PCR سلبي، وبذلك سيمنع من دخول المؤسسة الحكومية.

وكشف أن هذا القرار يتم مراجعته حالياً من قبل مجلس الوزراء، مرجحاً بدء العمل به مطلع أيلول المقبل، بالتزامن مع خطة الفتح الشامل، واستقبال “الخريف الآمن”.

وفي السياق، قال دودين، في حديثه لـ “هلا أخبار”، إن وزارة الصحة تواصل خطتها لتطعيم موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن نسبة التطعيم بين موظفي بعض الوزارات وصلت إلى 80%.

وأوضح دودين، أن الحكومة تعمل على خطة التعافي من وباء كورونا ضمن اجراءات معينة، مرتبطة بنسبة التطعيم، مؤكداً أن الطريق نحو خطة الفتح الشامل سارت كما هو مخطط لها ودور التطعيم في الحد من انتشار الوباء.

ولفت إلى أن الخطة كانت تستهدف الوصول إلى 4.5 مليون متلق لجرعة واحدة من مطعوم كورونا قبل 1 أيلول، لكن لجنة الأوبئة أوصت الحكومة بأن الوصول إلى تلقيح 3 مليون شخص في الأردن في ظل ظهور المتحور “دلتا” أفضل، في ظل قدرة متلقي جرعتي اللقاح على مواجهة الفيروس بنسبة تصل 90%.

وأشار دودين إلى أن الأردن وصل حتى الأمس إلى أكثر من 2.86 مليون شخص متلق لجرعتي اللقاح، مضيفاً أنه من المتوقع الوصول لـ 3 مليون متلق لجرعتي اللقاح مع الأول من أيلول، بالتزامن مع دخول خطة الفتح الشامل حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى، أوضح دودين، أن الحكومة وافقت على طلبات تقدمت بها بعض النقابات لاجراءات الانتخابات والتي لا يزيد أعضاؤها عن 1500 شخص.

أما بشأن عودة التعليم الوجاهي، أكد دودين على حرص الحكومة على عودة الطلبة إلى مدارسهم في الأول من أيلول ضمن دليل العودة الآمنة الذي أعدته وزاتي التربية والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الفتح الشامل، وتطعيم المعلمين والطلبة.

وبين أن نسبة المعلمين المتلقين لمطعوم كورونا وصلت 90%، بينما وصل عدد الأطفال الذين تلقوا اللقاح تحت سن الـ 18 عاماً 85 ألف شخص، من أصل مليون و300 ألف.-(هلا أخبار)