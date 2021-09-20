دودين: جائحة عارمة لغير متلقي لقاح كورونا

عمان-الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الاثنين، أن هناك “تراخيا كبيرا” في الالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك مرده إلى “الشعور بالاطمئنان” وبقاء نسب فحوص الكشف عن الفيروس أقل من 5%.

وقال دودين عبر قناة المملكة، إن الوضع الوبائي في الأردن خلال 3 أسابيع الماضية منذ فتح الحكومة كافة القطاعات ضمن شروط، “الأمور تحت السيطرة ومستقرة بشكل عام، والناس فتحت كل القطاعات، ونلمس ذلك من خلال ضريبة المبيعات التي تأخذها وزارة الميالية، وهي أفضل من عام 2019”.

ودعا دودين المواطنين إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا: “لازال هناك جائحة عارمة لغير متلقي اللقاح، أما متلقو المطاعيم فإنهم يعيشون في برد وسلام”.

وعبر دودين عن “عدم رضاه” على نسبة متلقي اللقاح في الأردن، وعبر عن أمله في أن “ترتفع خاصة في الأسابيع المقبلة”.

وأعطى الأردن منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 6.805103 ملايين جرعة موزعة على 3.630190 ملايين جرعة أولى، و3.174913 مليون جرعة ثانية.