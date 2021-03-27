دودين: حزمة اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ستصل لجيب المواطن مباشرة

عمان – الغد- استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في حوار حول اخر المستجدات على الساحة المحلية.

وقال دودين خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجماعة بلال التل وعدد من اعضاء الجماعة ان الحكومة تسعى للوصول الى صيف أمن من خلال زيادة اعداد متلقي مطعوم فاروس كورونا اضافة إلى ارتفاع وعي الناس و التزامهم بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة والتباعد و الابتعاد عن التجمعات.

واضاف ان عدد المسجلين لتلقي المطعوم قارب على الوصول الى 800 الف مسجل مؤكدا ان الحكومة تسعى الى شراء المزيد من المطاعيم وتعمل بكل جهد للحصول عليها باسرع وقت ممكن.

واوضح ان الوباء متفشي بشكل كبير اضافة الى ان سعتنا السريرية محدودة بالرغم من قيام الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة بزيادة عدد الاسرة بشكل كبير ورفع عدد الكوادر الطبية العاملة وهو ما يتطلب من المواطن المزيد من الحرص و الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وبين دودين ان الوباء ياتي على شكل موجات لافتا الى اننا في الاردن نمر بالموجة الثانية ونامل ان نصل الى الذروة هذه الايام في حين ان العالم بدء يقترب من انتهاء الموجة الثالثة ويمكن ان يكون هناك موجة رابعة.

واكد دودين ان خطة الحكومة انه ومع نهاية شهر ايار المقبل سيكون ليدنا نسبة عالية ممن تلقىوا المطعوم حيث تعمل الحكومة على شراء كميات كبيرة من المطاعيم في محاولة لنرفع عدد الاشخاص الذين اخذوا المطعوم مشيرا الى ان هناك اجراءات تحفيزية لكل من ياخذ المطعوم لافتا الى انه مع نهاية شهر نيسان المقبل سيكون لدينا 3 مليون و 600 الف مطعوم باذن الله تعالى.

وحول اعطاء المطعوم اكد دودين الى ان هناك هناك ترتيبات لاعطاء القطاعات المختلفة ومنها قطاع المنتجة و قطاع الاعلام مؤكد ان القطاع الطبي سيطعم بشكل كامل كما يتم الاتفاق مع مؤسسات ضخمة كشركة البوتاس للتطعيم الجماعي لكوادرها مع كما جرى تطعيم جميع العاملين في مطار الملكة علياء الدولي.

وشدد دودين على ان الحكومة الاردنية تتعامل مع الحكومات والشركات الرسمية لتجنب عصابات السوق السوداء حتى لايدخل إلى بلدنا اي مطعوم مزور لافتا الى ان القطاع الخاص له الحرية في كيفية شراء المطعوم ولكن يمنع بيعه في الاردن الا للحكومة الاردنية التي بدورها ستقوم باعطائها للمواطن مجانا.

واشار الى ان هناك خطط حكومية مهمة في كيفية التعامل مع الموضوع الاقتصادي حيث ستطلق الحكومة الاسبوع الجاري حزمة مهمة ستصل الى جيب المواطن مباشرة ستساعد على التعافي اقتصاديا وتخفف عنه .