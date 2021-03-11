دودين: خفض ساعات الدوام من ساعة إلى ساعتين

عمان– رجح وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، أن تتراوح مدة تخفيض ساعات الدوام في الوزارات والدوائر الرسمية ما بين ساعة إلى ساعتين.

وأضاف دودين، في حديثه لـ هلا أخبار، أن مجلس الوزراء فوض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بشأن تحديد مدة تخفيض الدوام، مشيرا إلى أن تعميم الخصاونة سيصدر خلال يومين.

وأوضح، أن بعض الأشخاص يقطن في إحدى المحافظات ويعمل في العاصمة مثلا، لذا من الصعب أن يخفض دوامه ساعة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت في القرار المرونة الكافية؛ وذلك في اطار حرصها على مصلحة المواطنين في الظروف الراهنة.

وعن تصريحه “إن ثبت تورط أي موظف في مبنى رئاسة الوزراء أو في أي مؤسسة ستكون هنالك رؤوس تتدحرج ولن نسمح به”، أكد دودين أنه يستخدم لغة عربية مجازية باستمرار، مقدما اعتذاره للأردنيين عن ذاك التعبير المجازي في حال تم إساءة فهمه.

وأشار دودين إلى أن التعبير المجازي يستخدم بالقرآن الكريم أيضا، مستشهدا بقوله تعالى: “قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا”.

ونوه إلى أن فرق الجرائم الالكترونية تواصل عملها في مبنى رئاسة الوزراء، مؤكدا أن جميع من تورط بتسريب الكتب الرسمية سيحاسب وفق القوانين.-(هلا اخبار)