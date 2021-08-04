دودين: سنطبق أمر الدفاع 32 بشكل صارم على الجميع

هلا أخبار – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنه سيتم تطبيق أمر الدفاع 32 بشكل حازم وصارم وعادل على الجميع.

وقال دودين عبر التلفزيون الأردني، إن هذا القرار ينطبق على موظفي القطاع العام وموظفي والمنشآت الخاصة وكذلك على الجهات التعليمية في التعليم العالي من كوادر تعليمية وفنية والطلاب.

وأضاف أن على الجهاز التعليمي في وزارة التربية والتعليم وعلى الوافدين الذين يرغبون بتجديد تراخيصهم، سيكونوا أمام خيارين إما أن يتلقوا المطعوم أو إجراء فحص كورونا مرتين في الأسبوع كل يوم أحد وخميس.

وبين أن هذا الإجراء سيشكل حافزاً للجميع على أخذ المطاعيم أو عمل فحص كورونا سالب، وبهذا نصل إلى نوع من المناعة المجتمعية، وعليه ندعو المواطنين الإلتزام بأمر الدفاع.

ودعا دودين المواطنين والقائمين على الأرض الأردنية التوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات المملكة بكثافة، حيث أصبح كل شخص 12 عاماً فما فوق بإمكانه التوجه إلى أي مركز لأخذ المطعوم مجاناً دون حجز موعد مسبق بعد التسجيل على المنصة، مشيرا إلى أن عدد الذين أخذوا المطعوم في الأردن تجاوز 3 مليون شخص ، فيما بلغ عدد الذي تلقوا الجرعة الثانية تجاوز 2,6 مليون شخص، وبهذا نأمل في الإبقاء خطة الحكومة الاستراتيجية المتمثلة بعودة التعليم الوجاهي مع بداية شهر أيلول المقبل.

وشدد دودين على أن عدد كبير من المعلمين تلقوا المطعوم، حيث تجاوز 85% من أعداد المعلمين والأجهزة الإدارية في وزارة التربية والتعليم الذين تلقوا المطعوم.(هلا أخبار)