دودين: فحص الـ PCR يكلف الدولة 15 دينارا ولن يبقى مجانيا

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، إن فحص الكشف عن فيروس كورونا لن يبقى مجانيا إلى الأبد، وبكل تأكيد سيعاد النظر فيه.

وأكد دودين، إن الأردن عبر الصيف الآمن وفقا للخطة الحكومية

وأوضح دودين لقناة المملكة، أن الحكومة ربطت استكمال فتح القطاعات في بداية أيلول/سبتمبر بوجود 4.5 ملايين متلق للقاح، لكن وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة وجدا أنه من الأفضل وجود 3 ملايين متلق لجرعتي اللقاح، في ظل انتشار متحور “دلتا” من فيروس كورونا.

وأشار إلى فتح القطاعات يجب أن يقترن بتكثيف حملة المطاعيم مجددا، والحكومة اضطرت لإصدار أمري الدفاع 32 و34.

وأكد دودين عدم وجود إجبار على تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، و”دائما سنتيح خياران أمام الناس (الفحص وتلقي اللقاح)”.

واضاف دودين، أن فحص الـ PCR يكلف الدولة 15 دينارا وهو لن يبقى مجانيا للأبد.

وبين وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان نحو 100 ألف شخص من الفئة العمرية 12 – 17 تلقوا المطعوم.

وأكد دودين ان التعليم الوجاهي هدف استراتيجي لا رجعة فيه.