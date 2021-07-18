دودين: فحص كورونا الدوري لغير المطعمين مجاني

عمان– أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أن علاقات الأردن مع دول الجوار واضحة بما فيها العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال التي تضبطها قواعد معروفة وهنالك معاهدة سلام وهناك شروط للتعامل وخصوصا فيما يتعلق بالرعاية الأردنية بالقدس ومقدساتها.

وأضاف في حديثه لإذاعة حسنى، أن الأردن لطالما كان أول دولة إسلامية وعربية تذود للدفاع عن الفلسطينيين، والأردن سيفعل دائما ما يحسن موقفه الداخلي وما يأتي بالخير على الأشقاء الفلسطينيين.

وعن أمر الدفاع رقم (32)، أوضح دودين أن تخيير الأفراد بتلقي اللقاح أو بإجراء فحص كورونا يؤكد أن الحكومة لا تجبر أحدا على أخذ المطعوم.

وأكد أن الحكومة خيّرت المواطن بأخذ اللقاح مجانا وأيضا إجراء فحص بي سي آر مجانا، مشددا على أن الفحوصات المنصوص عليها في أمر الدفاع مجانية.

وجدد دودين التذكير بأن وزارة الصحة ستفتح باب التطعيم دون مواعيد مسبقة لمن تجاوز عمره 15 عاما، بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى.

وأوضح أن أوامر الدفاع ستتوقف بناء على الوضع الوبائي في العالم، مضيفا “لا نريد حظرًا بعد الأول من أيلول”.

وتابع “وصلتنا عدّة طلبات لإقامة الانتخابات النقابية، ونحن ملتزمون بإقامتها من النقابات الصغيرة ثم الكبيرة ابتداء من آب”.-(حسنى)