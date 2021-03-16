دودين لـ”الغد”: فرض حظر شامل ليس واردا في المدى المنظور

غادة الشيخ

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المهندس صخر دودين، إن موضوع فرض حظر شامل ليس واردا في المدى المنظور حالياً، لكن الأرقام المفزعة للإصابات والوفيات بكورونا وارتفاع المنحنى الوبائي لا تبشر بخير.

جاءت تصريحات دودين في تصريح لـ “الغد”، أشار خلاله إلى أن النسبة العالية لانتشار السلالة البريطانية للڤيروس وصلت إلى أكثر من 20%، أي بمعدل إصابة شخص من بين 5 أشخاص.

وقال: نطالب كل شخص بالالتزام بسبل السلامة الوقائية أولاً والالتزام بأوامر قانون الدفاع ثانياً، والتوجه فوراً للتسجيل في منصة المطاعيم، لافتاً إلى أن 40% ممن سجلوا في المنصة لم يذهبوا لتلقي المطعوم أي أنهم حرموا غيرهم من أخذ اللقاح.

وحذر دودين من خطورة عدم الالتزام بسبل السلامة الوقائية وأوامر الدفاع في ظل انخفاض القدرة الاستيعابية في المستشفيات والتي وصلت بعضها إلى 100%.

وقال: نتوسل من الناس الالتزام حماية لحياتهم وحياة أحبتهم، وطالب بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم ٦ الذي يمنح القطاع الخاص أيضاً بإتاحة فرصة العمل عن بعد، بحيث يقلل من نسبة الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية.

وختم: إذا ما التزمنا بكل ما سبق سوف نكون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح القطاعات في فصل الصيف مثلنا مثل باقي دول العالم التي تسير باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية في الصيف.