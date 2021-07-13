دودين: لا رجعة عن قرار عودة الطلبة لمدارسهم

عمان – الغد- أكد وزير الاعلام صخر دودين أنه لا رجعة عن عودة الطلبة إلى مدارسهم في الأول من أيلول المقبل، مبينا أن 83% من المعلمين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا وسيتم تطعيم كافة المعلمين والإداريين والعاملين في المدارس قبل عودة التعليم وجاهيا.

وأضاف دوين خلال لقائه عددًا من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في رئاسة الوزراء اليوم أن هناك إجراءات رقابية صارمة سيتم البدء بها خلال الفترة المقبلة وخلال عطلة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تنظيم حملات مكثفة على مدى الالتزام بوسائل الوقاية رفقة وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بتطعيم الفئة العمرية 50 عاما فما فوق بين أن 572 ألف لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح لافتا إلى أهمية هذه الفئة كونها من الفئات الأخطر بإصابات كورونا.