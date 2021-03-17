دودين: لجنة الأوبئة أوصت بحظر شامل لأسابيع

عمان-الغد- قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين،ان لجنة الأوبئة أوصت بفرض حظر شامل لأسابيع .

وأكد دودين، ان الشعب واع ومثقف وليس من المعقول الوصول إلى مثل هذه المستويات من الإصابات، مضيفا ان جميعنا في مركب واحد ونرجو أن نحافظ على أرواحنا قبل كل شيء.

وبين دودين اننا مستعدون لتطعيم 50 – 60 ألف شخص يوميا، منوها ان هنالك سوق سوداء للقاحات في العالم.

وأشار ان لجنة الأوبئة منذ أكثر من شهر حذرت إذا لم نقم بحظر شامل فسيتفاقم الوضع الوبائي لكننا لا نملك ترف القيام بذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية.

واضاف دودين عبر قناة المملكة، أن أوامر الدفاع تخولنا بوضع اليد على المستشفيات الخاصة وإن دعت الحاجة سنفعل ذلك.

و بين ان مستشفيان خاصان قيد الاستئجار لمعالجة مرضى .