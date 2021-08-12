دودين للإعلامين انشروا الأمل والإيجابية عند تداول الأخبار

عمان – الغد – دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين اليوم الخميس وسائل الإعلام إلى بث الأمل والروح الإيجابية عند تداولها للأخبار والمعلومات خصوصاً بعد الفترة الصعبة التي مر بها المواطنون من الناحية النفسية نتيجة تداعيات جائحة كورونا خلال فترة الحظر الشامل.

وأشار دودين خلال زيارته إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إلى أن الحكومة تعكف على إعداد صندوق المحتوى الإعلامي خلال الفترة المقبلة، الذي سيُنشأ بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والذي يهدف إلى إيجاد موارد مالية مستدامة تدعم الارتقاء بنوعية المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام ولا سيما الصحف الورقية عبر التدريب والتطوير.

ولفت دودين إلى أن الحكومة مستمرة في خطة فتح القطاعات (صيف آمن)، وتسعى إلى أن يبلغ عدد متلقي جرعتي مطعوم كورونا في بداية أيلول المقبل نحو 3 ملايين شخص، بما يسهم في توفير مناعة مجتمعية أكبر للحد من انتشار متحور دلتا السائد في معظم دول العالم.

وجدد التأكيد على أن المدارس في المملكة مستعدة لعودة التعليم الوجاهي للطلبة في العام الدراسي المقبل في شهر أيلول المقبل، خصوصاً بعد نجاح حملة تلقّي المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة للمطاعيم ، واستمرار تلقّي الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً للمطاعيم.

وفيما يتعلق بالزيارة الملكية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن هذه الزيارة أثبتت أن الأردن هو القطب السياسي الأبرز في المنطقة، آملاً أن تنعكس مخرجاتها على تجاوز العديد من التحديات التي تواجهها المملكة.

وأضاف أن الأردن دفع خلال السنوات الماضية أثماناً سياسية باهظة نتيجة مواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هوية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتطرق دودين خلال اللقاء إلى عدد من القضايا المحلية، كالمشاريع الاستراتيجية التي تنوي الحكومة القيام بها كمشروع الربط السككي من محافظتي معان والعقبة باتجاه الماضونة، ومشروع “الناقل الوطني” لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة ونقلها إلى محافظات المملكة، إضافة إلى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لعدد من المحافظات والمناطق في المملكة لتفقد المرافق العامة والوقوف على سير عمل المشاريع التنموية والإنتاجية.