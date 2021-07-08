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دودين: المُهلة لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء تنتهي غدا

منذ 35 دقيقة
وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين- (تصوير أمير خليفة)
وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين- (تصوير أمير خليفة)

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عمان- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم مجلس الوزراء صخر دودين، أنّ المهلة الزمنية التي مُنحت للشركة العالمية “تشيزي” المعنية بتسليم تقريرها حول أسباب انقطاع الكهرباء، تنتهي يوم غد الجمعة.

وأضاف دودين،  لـ”هلا أخبار”، أنّه من المقرر انتهاء الشركة من إعداد تقريرها بعد انتهاء موعد المهلة الزمنية المقدرة؛ ليصار إلى تسليمها للحكومة.

وكانت وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي قد كشفت، في 24 أيار، عن قرار لمجلس الوزراء يتضمن “تعيين شركة منفصلة مستقلة عالمية لتحليل ما حدث خلال انقطاع التيار الكهربائي، وهي ضليعة بالنظام الكهربائي الأردني”، لكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن المملكة.

وكان الأردن قد شهد انقطاعا كهربائيا شاملا في 21 أيار، نتيجة خلل على الشبكة، وجرى العمل على إعادة التيار الكهربائي لبقية المناطق بعد ساعات من الانقطاع.

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