دودين: نبذل كل جهدنا للتخفيف عن المواطنين

عمان- الغد – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أن الحكومة حريصة على وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال دودين خلال لقائه، رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، إن القطاع الخاص يعتبر شريكاً أساسيّاً للحكومة ومساهماً مهماً في التنمية الاقتصادية، مشيدا بما يقدمه من جهود بكل الظروف التي تمر على المملكة.

وأكد دودين أن الحكومة تبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية والمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المملكة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

بدوره، أكد الكباريتي، أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين هي صمام الأمان للاقتصاد الوطني وتجاوز الصعوبات التي تواجهه، خصوصاً في الأوقات والظروف الاستثنائية، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق مع القطاع الخاص خصوصاً فيما يتعلّق بالشأن الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجهنا اليوم جراء تبعات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت على كل القطاعات تدعو للاستمرار في هذه الشراكة لتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار الكباريتي الى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية وتوليد فرص العمل إلى جانب دوره في توفير السلع والبضائع التي تحتاجها السوق المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.