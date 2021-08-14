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دودين: نسبة التطعيم في العاصمة تحقق 87 % من المناعة المجتمعية

منذ 3 ساعات
وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم مجلس الوزراء، صخر دودين

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عمان-الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، أن نسبة متلقي اللقاح الواقي من الفيروس في عمّان وصلت إلى 87% من المناعة المجتمعية، ووصلت إلى 94% في العقبة، و89% في البلقاء.
وأشار دودين، في مداخلة عبر قناة المملكة، إلى وجود إقبال كبير من العاملين في القطاع العام على تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا.
وقال، إن بعض الوزارات وصلت نسبة متلقي اللقاح فيها إلى 100%، فيما يتراوح البعض الآخر بين 80-85% من إجمالي الموظفين.
وأكد ان الحكومة تسعى لتطعيم 3 ملايين شخص بالجرعتين قبل مطلع أيلول

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