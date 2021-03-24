دودين: نعمل بكل السبل لكي نصل إلى صيف آمن

عمان – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع المقبل.

وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقال دودين في مداخلة هاتفية على برنامج ” يحدث اليوم”، على شاشة التلفزيون الأردني اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تألو جهداً من أجل التخفيف على المواطنين وعبور هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المملكة نتيجة تداعيات وباء كورونا ومدى تأثيرها اقتصادياً على جميع القطاعات.

وأكد أننا نمر اليوم في منحنى وبائي حرج جداً، لكن الحكومة تعمل بكل السبل لكي نصل إلى صيف آمن يتخلله فتح للقطاعات وعودة تدريجية للحياة الطبيعية.

وبين دودين أن الوصول إلى صيف آمن وفتح القطاعات يتطلب المرور في مسارين متزامنين متلازمين، أولهما متعلق بالالتزام الكامل من قبل الجميع في سبل الوقاية من الوباء من حيث ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الجسدي، واستخدام المعقمات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع الصادرة بهدف الحفاظ على الأرواح والأرزاق.

وتابع أما المسار الثاني فيتعلق بإقبال المواطنين على التسجيل على منصة المخصصة لتلقي مطعوم كورونا (vaccine.jo) وأخذ المطعوم الذي يساهم في وقاية المواطنين من الوباء.

وفيما يتعلق بتخفيف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً كتعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائط النقل العام إلى 50 بالمئة، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي بحسب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة في هذا الخصوص، أكد دودين أن جميع الإجراءات والقرارات الحكومية الصادرة للتعامل مع هذا الوباء هي عرضة للدراسة والمراجعة بحسب مستجدات الوضع الوبائي، لافتاً إلى أن الحكومة ستعلن عن أية إجراءات جديدة في حينه.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام عن توجه الحكومة لتطعيم الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بعد تخصيص وزارة الصحة يوم أمس يوما مفتوحا لتطعيم الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص.

وبين أن هذا الإجراء يأتي لتعذر ذهاب بعض الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص إلى مراكز التطعيم المنتشرة في المملكة، بسبب عملهم المتواصل والدؤوب لرعاية المرضى وعدم قدرتهم على مغادرة عملهم.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى إقبال المواطنين اللافت على تلقي مطاعيم كورونا، إذ بلغ عدد الذين تلقوا المطعوم حتى الآن أكثر من 250 ألف شخص حتى الآن معظمهم خلال الأسبوعين الماضيين، من أصل أكثر من 750 ألف شخص سجّلوا عبر المنصّة الإلكترونيّة حتى اليوم.

وأكد أن هذا يدل على وعي المواطن واحساسه الحقيقي بأن المطعوم لم يعد ترفاً بل أصبح حاجة ماسة للحد من انتشار الوباء وكسر سلسلة العدوى في المجتمع.