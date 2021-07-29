دودين يرعى تخريج المشاركين في برنامج الإعلام الشامل

عمان-الغد- رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الخميس، في مقر هيئة الاعلام تخريج المشاركين في برنامج الإعلام الشامل الذي نظمته هيئة الإعلام بالفترة الواقعة من ٤/٧/٢٠٢١ لغاية تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١ .

وأشار دودين في كلمته إلى أن الإعلام هو الذي يوجه الرأي العام، وهذه الدورات تمكن الإعلامي من أدواته للوصول لمجتمع متماسك وفي تطوير العمل الإعلامي، سيتم تدريس مادة التربية الإعلامية في المدارس العام المقبل.

من جهته أضاف مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، أن هذه الدورات تواكب التطور الإعلامي والتي استهدفت العاملين بالمجال الإعلامي سواء قطاعات حكومية وخاصة وخريجي إعلام.

وأكد أبو الراغب بأن هذه الدورة سلسلة من الدورات التي تنظمها هيئة الإعلام وهي مجانية والدعوة عامة لكل العاملين والمهتمين بالعمل الإعلامي، مضيفا بأن الدورة القادمة ستبدأ بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢١، في نفس المحاور التي تطور العمل الإعلامي المسموع والمرئي والمكتوب، بالإضافة إلى التوسع بالجوانب القانونية والمهنية الإعلامية.